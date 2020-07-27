Александр Медведев: Ловрен – настоящий боец, такие игроки нужны команде

– Мы удовлетворены условиями трансфера и договоренностями с футболистом. Известно, что Деян – настоящий боец, он полностью отдает себя игре. Такие игроки нужны команде. Опыт игры и победы в Лиге чемпионов очень важен, – цитирует Медведева ТАСС.

Сегодня, 27 июля, пресс-служба петербургского клуба сообщила о том, что защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен стал игроком «Зенита». Сумма трансфера составила около 12 миллионов евро. 31-летний хорват подписал контракт сроком на три года.

Отметим, что следующий матч «Зенит» должен провести 7 августа. На эту дату запланирован матч за Суперкубок России, соперником команды станет «Локомотив».