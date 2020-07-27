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27 июля 22:52
автор: Виктор Шарафудинов

«Вулверхэмптон» подписал черногорского вратаря Шаркича, который играл в Шотландии

Ранее 23-летний футболист принадлежал «Астон Вилле».

Официальный сайт «Вулверхэмптона» объявил о заключении контракта с черногорским голкипером Матией Шаркичем.

Соглашение рассчитано до лета 2023 года, но следующий сезон Шаркич проведет на правах аренды в другой команде, которую выберет руководство «волков».

Матия ранее принадлежал «Астон Вилле», но играл лишь за резервистов бирмингемского клуба, а минувший сезон провел на правах аренды в шотландском «Ливингстоне», в сумме сыграв 18 матчей (из них шесть были «сухими») и пропустив 18 мячей.

источник: ФК «Вулверхэмптон»
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