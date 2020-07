«Вулверхэмптон» подписал черногорского вратаря Шаркича, который играл в Шотландии

Официальный сайт «Вулверхэмптона» объявил о заключении контракта с черногорским голкипером Матией Шаркичем.

Соглашение рассчитано до лета 2023 года, но следующий сезон Шаркич проведет на правах аренды в другой команде, которую выберет руководство «волков».

Welcome to Wolves, Matija Sarkic!



The 23 year-old Montenegro international goalkeeper becomes our first addition of the summer.



🇲🇪🐺