«Вулверхэмптон» подписал черногорского вратаря Шаркича, который играл в Шотландии

Официальный сайт «Вулверхэмптона» объявил о заключении контракта с черногорским голкипером Матией Шаркичем.
Соглашение рассчитано до лета 2023 года, но следующий сезон Шаркич проведет на правах аренды в другой команде, которую выберет руководство «волков».
Welcome to Wolves, Matija Sarkic!— Wolves (@Wolves) July 27, 2020
The 23 year-old Montenegro international goalkeeper becomes our first addition of the summer.
🇲🇪🐺
Матия ранее принадлежал «Астон Вилле», но играл лишь за резервистов бирмингемского клуба, а минувший сезон провел на правах аренды в шотландском «Ливингстоне», в сумме сыграв 18 матчей (из них шесть были «сухими») и пропустив 18 мячей.