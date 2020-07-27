Ультрас киевского «Динамо»: Мы не забудем слова Луческу, что Украина и Россия – это одна страна

Фанаты киевского «Динамо» в своем телеграм-канале под названием «WBC/Ультрас Динамо» опубликовали обращение к новому главному тренеру бело-голубых Мирче Луческу.

Вот, что там сказано:

«Сегодняшний день подарил нам луч надежды на здравый смысл относительно возможного сотрудничества «Динамо» и Мирчи Луческу. Мирча, вы все правильно поняли – нормально работать вы здесь не сможете. Ваше появление в Киеве во вторник, 28 июля, может означать только одно: вы выбрали деньги и вбили клин между командой и болельщиками. Обещаем вам не только «теплый» прием, но и сложные условия для работы. Это будут самые непростые миллионы евро в вашей карьере.

Киев никогда не будет для вас таким же приветливым, как Донецк. И мы точно не забудем ваши слова, что Украина и Россия – это одна страна. Для нас честь, достоинство и история важнее денег, кубков и медалей. Мы никогда не отступим от своих принципов и убеждений. До выхода команды из отпуска у вас еще есть шанс сделать правильный выбор и спокойно отдыхать. Так же есть такой шанс и у руководства «Динамо».

Луческу с 2004 по 2016 годы тренировал донецкий «Шахтер». Под его руководством оранжево-черные восемь раз выиграли чемпионат Украины, а также завоевали в 2009 году Кубок УЕФА, обыграв в полуфинале киевское «Динамо», с которым тогда работал Юрий Семин.