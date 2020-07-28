Лаллана официально перешел из «Ливерпуля» в «Брайтон»

Официальный сайт «Брайтон» объявил о заключении трехлетнего соглашения с бывшим футболистом «Ливерпуля» Адамом Лалланой.

«Не могу дождаться первого матча в составе «Брайтона», – заявил 32-летний Лаллана. – Находится здесь – это как глоток свежего воздуха. Это новый вызов, которого я жду с нетерпением. Меня восхищают инфраструктура и амбиции клуба. Здесь много талантливых молодых игроков».

😁 It’s official!



✍️ Albion are delighted to announce the signing of Adam Lallana on a three-year contract!#BHAFC 🔵⚪️ — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) July 27, 2020

Лаллана перешел в «Брайтон» после завершения своего контракта с «Ливерпулем». В 2014 году красные приобрели его у «Саутгемптона» за 31 миллион евро. За шесть лет он сыграл за мерсисайдцев 178 матчей, забив 22 мяча и сделав 22 голевые передачи.