ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
28 июля 01:06
автор: Виктор Шарафудинов

Лаллана официально перешел из «Ливерпуля» в «Брайтон»

Полузащитник сборной Англии заключил контракт с новой командой в статусе свободного агента.

Официальный сайт «Брайтон» объявил о заключении трехлетнего соглашения с бывшим футболистом «Ливерпуля» Адамом Лалланой.

«Не могу дождаться первого матча в составе «Брайтона», – заявил 32-летний Лаллана. – Находится здесь – это как глоток свежего воздуха. Это новый вызов, которого я жду с нетерпением. Меня восхищают инфраструктура и амбиции клуба. Здесь много талантливых молодых игроков».

Лаллана перешел в «Брайтон» после завершения своего контракта с «Ливерпулем». В 2014 году красные приобрели его у «Саутгемптона» за 31 миллион евро. За шесть лет он сыграл за мерсисайдцев 178 матчей, забив 22 мяча и сделав 22 голевые передачи.

В чемпионском сезоне команды Юргена Клоппа Адам провел в АПЛ 15 матчей, отметившись одним голом и одним результативным пасом.

«Брайтон» занял 15-е место в чемпионате Англии, который завершился вчера, набрав 41 очко.

источник: ФК «Брайтон»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Симона Халеп раздосадовала организаторов теннисного турнира в ИталииОвечкин о рестарте НХЛ: я в очень хорошей формеКак правильно проверить уровень масла и не «убить» двигательБез судейских ошибок: справедливая таблица РПЛ-2019/2020Взорванный «Олимпийский» показали с воздухаТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил Кокорин
Лаллана официально перешел из «Ливерпуля» в «Брайтон»
Полузащитник сборной Англии заключил контракт с новой командой в статусе свободного агента.
28.07.2020 01:06
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Юрген Клопп: Познакомиться с Фергюсоном сродни встрече с Папой Римским
Немец получил награду лучшему тренеру года из рук знаменитого шотландца.
28.07.2020 00:52
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Милош Дегенек: Если бы я перешел в «Спартак», это было бы здорово
Ранее сербская пресса сообщила, что австралийский защитник «Црвены Звезды» может продолжить карьеру в московском клубе.
28.07.2020 00:42
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Клопп звонил Фергюсону в полчетвертого ночи, чтобы похвастаться победой в АПЛ
В нынешнем году «Ливерпуль» завоевал титул чемпиона Англии после 30-летней паузы.
28.07.2020 00:29
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Ярошик будет работать главным тренером во втором чешском дивизионе в своем родном городе
Бывший полузащитник ЦСКА будет тренировать команду «Усти-над-Лабем».
28.07.2020 00:13
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Ультрас киевского «Динамо»: Мы не забудем слова Луческу, что Украина и Россия – это одна страна
Болельщики бело-голубых продолжают протестовать против назначения бывшего тренера «Шахтера».
27.07.2020 23:47
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Фулхэм» на выезде обыграл «Кардифф» в первом матче 1/2 финала плей-офф за выход в АПЛ
Вчера «Суонси» одолел «Брентфорд».
27.07.2020 23:40
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Аталанта» ведет переговоры с «Локомотивом» о трансфере Алексея Миранчука
Клуб из Бергамо уже обеспечил себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон.
27.07.2020 23:19
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Вулверхэмптон» подписал черногорского вратаря Шаркича, который играл в Шотландии
Ранее 23-летний футболист принадлежал «Астон Вилле».
27.07.2020 22:52
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Геркус раскритиковал переход Ловрена в «Зенит»: Кругом сотни пацанов ничем не хуже
Петербургский клуб приобрел хорватского защитника за 12 миллионов евро.
27.07.2020 22:42
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика