Экс-полузащитник «Зенита» Куртиян – о Ловрене: Его связка с Ракицким может быть вполне надежной

– Ловрен – сильный центральный защитник. Уверен, что он не растерял свои лучшие качества, это хороший трансфер для «Зенита». Тем более что клуб покинул Бранислав Иванович. Связка Ловрена с Ярославом Ракицким вполне может быть надежной, – цитируют Куртияна «Известия»

Вчера, 27 июля, пресс-служба петербургского клуба сообщила о том, что защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен стал игроком «Зенита». Сумма трансфера составила около 12 миллионов евро. 31-летний хорват подписал контракт сроком на три года.

Защитник сборной Хорватии за шесть лет в составе «мерсисайдцев» выиграл чемпионат Англии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.