Пасторе интересен «Зениту»

По информации Il Messaggero, интерес к аргентинскому игроку проявляет «Зенит». Также в услугах футболиста заинтересовано несколько клубов из Саудовской Аравии.

Напомним, что зимой также обсуждался трансфер 31-летнего игрока, однако его агент опроверг слухи по поводу возможного переезда аргентинца в Санкт-Петербург.

Пасторе перешел в «Рому» в июле 2018 года. С тех пор он сыграл за команду 32 матча, забив четыре гола и отдав три ассиста. Ранее он выступал за «Палермо», «ПСЖ» и «Уракан». В составе сборной Аргентины полузащитник провел 29 поединков (2 гола).

В текущем сезоне на его счету 15 игр, в которых он отметился двумя результативными передачами.

На данный момент «Рома» занимает пятую строчку в серии А, набрав 64 очка после 36 туров.