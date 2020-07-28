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28 июля 11:47
автор: Владислав Корегин

Сергей Семак: Ловрен – достаточно разноплановый игрок

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал покупку защитника Деяна Ловрена.

– Ловрен во многом похож на Ивановича, но моложе. Думаю, это хорошая замена. 31 год – не тот возраст, когда защитник может потерять лучшие качества. Деян – достаточно разноплановый игрок, надеюсь, он нам очень поможет, – цитирует Семака Sports.ru.

Вчера, 27 июля, пресс-служба «Зенита» сообщила о том, что защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен стал игроком петербургского клуба. Сумма трансфера составила около 12 миллионов евро. 31-летний игрок подписал контракт сроком на три года.

Защитник сборной Хорватии за шесть лет в составе «мерсисайдцев» выиграл чемпионат Англии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.

источник: Sports.ru
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