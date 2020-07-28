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28 июля 14:45
автор: Виктор Шарафудинов

Испанское радио: Один из игроков «Реала» заразился коронавирусом

7 августа мадридской команде предстоит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

Журналист испанской радиостанции Onda Cero Фернандо Бургос сообщил, что один из футболистов «Реала» сдал положительный тест на COVID-19 во время недавней проверки, которую проводили в мадридском клубе.

Имя заболевшего игрока чемпионов Испании пока неизвестно. Бургос утверждает, что футболист, у которого нашли коронавирус, находится дома на самоизоляции и не тренировался с товарищами по команде, которые сегодня 28 июля начали подготовку к ответному матчу 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити». Игра должна состояться в Англии 7 августа.

Если эта информация верна, то заразившийся игрок «Реала» не сможет принять участие в матче, поскольку испанский медицинский протокол предписывает 14-дневный карантин.

Напомним, что в феврале «Реал» в первом матче проиграл «Сити» на своем поле со счетом 1:2.

источник: Onda Cero
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