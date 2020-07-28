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28 июля 15:28
автор: Виктор Шарафудинов

«Реал» подтвердил заражение коронавирусом у Мариано Диаса

Свой единственный гол в минувшем сезоне нападающий забил в ворота «Барселоны».

Мадридский «Реал» подтвердил информацию о том, что один из футболистов команды Зинедина Зидана сдал положительный тест на COVID-19.

Пресс-служба клуба сообщает, что по результатам вчерашней проверки коронавирус обнаружили у 26-летнего нападающего Мариано Диаса. Игрок хорошо себя чувствует и находится у себя дома на самоизоляции в соответствии с медицинским протоколом.

7 августа «Реал» проведет на выезде ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

Мариано Диас в чемпионате Испании сезона-2019/20 сыграл пять матчей и забил один гол (в Мадриде 1 марта в победном матче против «Барселоны»).

источник: ФК «Реал»
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