«Реал» подтвердил заражение коронавирусом у Мариано Диаса

Мадридский «Реал» подтвердил информацию о том, что один из футболистов команды Зинедина Зидана сдал положительный тест на COVID-19.

Пресс-служба клуба сообщает, что по результатам вчерашней проверки коронавирус обнаружили у 26-летнего нападающего Мариано Диаса. Игрок хорошо себя чувствует и находится у себя дома на самоизоляции в соответствии с медицинским протоколом.

7 августа «Реал» проведет на выезде ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

Мариано Диас в чемпионате Испании сезона-2019/20 сыграл пять матчей и забил один гол (в Мадриде 1 марта в победном матче против «Барселоны»).