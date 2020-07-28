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28 июля 19:16
автор: Виктор Шарафудинов

УЕФА пока не запретил «Барселоне» сыграть с «Наполи» дома, но Португалия остается запасным вариантом

Новая вспышка коронавируса в Испании может помешать каталонцам принять соперников из Неаполя на «Камп Ноу».

Член правления УЕФА Эвелина Кристаллин подтвердила, что если ситуация с распространением COVID-19 в Каталонии ухудшится, то ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» – «Наполи» может быть проведен в Португалии.

«Проведение игры в Гимарайнше или Порту – это наш запасной план, – рассказал Кристаллин в интервью для радиостанции Punto Nuovo. – На данный момент местом проведения встречи официально остается стадион «Камп Ноу». Ждем новых рекомендаций по этому поводу от испанского правительства».

Матч «Барселона» – «Наполи» должен состояться 8 августа. В феврале первая встреча соперников в Неаполе завершилась вничью 1:1.

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