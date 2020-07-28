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28 июля 20:22
автор: Виктор Шарафудинов

ЦСКА вышел из переговоров с «Ривер Плейтом» о переходе Карраскаля

Московский клуб не захотел платить 8,5 миллионов евро за колумбийского полузащитника.

Аргентинский журналист Густаво Ярроч сообщил в твиттере, что московский ЦСКА прервал переговоры с клубом «Ривер Плейт» о трансфере 22-летнего колумбийского атакующего полузащитника Хорхе Карраскаля.

«Переход сорвался, – написал Ярроч. – ЦСКА решил выйти из переговоров по поводу покупки Карраскаля после того, как «Ривер Плейт» попросил за трансфер 8,5 миллионов евро. Российский клуб заявил, что у него нет таких денег».

Карраскаль играет за «Ривер Плейт» с января 2019 года после перехода из львовских «Карпат». В сумме аргентинцы заплатили украинскому клубу 3 млн евро за колумбийского футболиста. В минувшем чемпионате Аргентины Хорхе отметился двумя голами в восьми матчах.

источник: «Советский спорт»
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