Эдуард Безуглов: Есть все предпосылки для увеличения количества зрителей на трибунах

- Опыт проведения матчей РПЛ со зрителями показал, что это не влечет негативного последствия с точки зрения роста заболеваемости. Поэтому есть все предпосылки для увеличения количества зрителей на трибунах. Естественно, при максимально ответственном подходе как со стороны клубов, так и болельщиков, - приводит слова Безуглова RT.

Ранее надежду на увеличение количества зрителей во время матчей российской-премьер-лиги выразил президент РФС Александр Дюков.

Напомним, что в начале июля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 1 августа число зрителей спортивных соревнований может быть увеличено с 10% до 50% от максимальной вместимости трибун.