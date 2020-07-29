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29 июля 01:31

Дженнаро Гаттузо: Если вы не реализуете пять - шесть моментов, конечно, будут проблемы

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо прокомментировал поражение команды от «Интера» (0:2) в матче 37-го тура чемпионата Италии.

- Если у вас есть пять или шесть моментов, но вы не забиваете, конечно, будут проблемы. Думаю, что из четырех матчей с «Интером» в этом сезоне, сегодня мы провели наш лучший матч. Мы создали множество моментов, использовали другой подход к игре, но не смогли использовать все это.

Это правда, что мы выиграли трофей, но меня раздражает, когда вижу самодовольство. Мы совершаем много ошибок перед воротами, и я не хочу, чтобы мы начали обвинять кого-то, нам необходимо думать как команда, - цитирует Гаттузо Football Italia.

Добавим, что после этой игры «Наполи» с 59 очками занимает седьмое место в турнирной таблице серии А.

Отметим, что неаполитанская команда гарантировала себе участие в следующем розыгрыше Лиги Европы, одержав победу в Кубке Италии.

источник: Football Italia
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Дженнаро Гаттузо: Если вы не реализуете пять - шесть моментов, конечно, будут проблемы
Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо прокомментировал поражение команды от «Интера» (0:2) в матче 37-го тура чемпионата Италии.
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