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29 июля 16:13
автор: Виктор Шарафудинов

«Севилья» подтвердила заражение коронавирусом у одного из своих игроков

Имени заболевшего футболиста андалусский клуб не сообщил.

Футбольный клуб «Севилья» на своем официальном сайте опубликовал заявление по поводу очередного тестирования на COVID-19, которое было проведено 26 июля.

Результаты стали известны в понедельник 27 июля. У одного из футболистов обнаружили заражение коронавирусом. Игрок не испытывает симптомов заболевания и находится у себя дома на самоизоляции.

В качестве превентивных мер были приостановлены тренировки команды Хулена Лопетеги и проведена дезинфекция на базе. Футболисты и другие «Севильи» уже сдали новые тесты на коронавирус. Результаты будут известны в четверг 30 июля. После этого игроки начнут тренироваться индивидуально.

6 августа «Севилья» должна сыграть с «Ромой» в матче 1/8 финала Лиги Европа. Встреча состоится в немецком Дуйсбурге.

источник: ФК «Севилья»
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«Севилья» подтвердила заражение коронавирусом у одного из своих игроков
Имени заболевшего футболиста андалусский клуб не сообщил.
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