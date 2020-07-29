«Для меня было честью играть за «Локомотив». Коломейцев завершил профессиональную карьеру

- Чемпионство с «Локомотивом» – высшая точка в моей карьере, и воспоминания о победах команды останутся со мной навсегда. Хочу пожелать клубу больших успехов в будущем. Для меня было честью играть за «Локомотив», - приводит слова Коломейцева пресс-служба московского клуба.

Отметим, что за пять сезонов в «Локомотиве» Коломейцев провел 104 встречи за команду и забил семь голов. Кроме этого в составе железнодорожников 31-летний полузащитник стал чемпионом России, выиграл Суперкубок и дважды Кубок страны.