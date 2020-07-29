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Дубль Ибрагимовича помог «Милану» разгромить в гостях «Сампдорию»
29 июля 22:29

Дубль Ибрагимовича помог «Милану» разгромить в гостях «Сампдорию»

Футболисты «Милана» обыграли «Сампдорию» в выездном матче 37-го тура чемпионата Италии со счетом 4:1.

В составе миланского клуба голами отметились Златан Ибрагимович (4-я и 58-я минуты), Хакан Чалханоглу (52) и Рафаэл Леау (90+2), у команды из Генуи отличился Кристоффер Аскильдсен (87).

Отметим, что на 78-й минуте полузащитник Гонсало Марони не смог переиграть Джанлуиджи Доннарумму с 11-метровой отметки.

После этой игры «Милан» набрал 63 очка и расположился на шестой строчке в турнирной таблице серии А, «Сампдория» с 41 очком занимает 15-е место.

В заключительном туре чемпионата «Милан» на своем поле сыграет против «Кальяри», а «Сампдория» на выезде встретится с «Брешией».

Добавим, что еще в одном матче 37-го тура «Удинезе» на своем поле уступил «Лечче» со счетом 1:2.

Серия A
37-й тур

«Сампдория» – «Милан» – 1:4 (0:1)
Голы: Аскильдсен, 87 – Ибрагимович, 4, 58. Чалханоглу, 52. Леау, 90+2.

«Сампдория»: Фальконе, Йосида, Берешиньски, Колли, Депаоли (Лерис, 46), Линетти (Аскильдсен, 73), Роналду Виейра (Бертолаччи, 73), Рамирес (Марони, 46), Янкто, Ауджелло, Куальярелла (Габбьядини, 73).

«Милан»: Доннарумма, Тео, Калабрия (Кастильехо, 62), Кьер, Габбия, Кессиэ (Биглия, 79), Салемакерс, Беннасер, Чалханоглу (Бонавентура, 62), Ибрагимович (Лукас Пакета, 79), Ребич (Рафаэл Леау, 46).

Предупреждения: Берешиньски (36), Ребич (45).

«Удинезе» – «Лечче» – 1:2 (1:1)
Голы: Самир, 36 – Манкозу, 40, с пенальти. Лападула, 81.

источник: «Советский спорт»
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