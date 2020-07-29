Дубль Ибрагимовича помог «Милану» разгромить в гостях «Сампдорию»

В составе миланского клуба голами отметились Златан Ибрагимович (4-я и 58-я минуты), Хакан Чалханоглу (52) и Рафаэл Леау (90+2), у команды из Генуи отличился Кристоффер Аскильдсен (87).

Отметим, что на 78-й минуте полузащитник Гонсало Марони не смог переиграть Джанлуиджи Доннарумму с 11-метровой отметки.

После этой игры «Милан» набрал 63 очка и расположился на шестой строчке в турнирной таблице серии А, «Сампдория» с 41 очком занимает 15-е место.

В заключительном туре чемпионата «Милан» на своем поле сыграет против «Кальяри», а «Сампдория» на выезде встретится с «Брешией».

Добавим, что еще в одном матче 37-го тура «Удинезе» на своем поле уступил «Лечче» со счетом 1:2.