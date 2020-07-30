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30 июля 10:40
автор: Виктор Шарафудинов

Артем Дзюба: Я рад продолжить выступать за «Зенит». Мы долго шли к продлению контракта

Нападающий продлил соглашение с петербургским клубом по схеме «2+1».

Артем Дзюба в интервью для пресс-службы «Зенита» прокомментировал продление своего контракта.

«Испытываю радость, – заявил 31-летний нападающий. – И облегчение, потому что это наконец произошло. Мы долго к этому шли, и теперь я рад продолжить выступать за этот прекрасный клуб. Для меня большая честь остаться здесь. Надеюсь, что мы выиграем новые трофеи вместе с «Зенитом».

Смотрю вперед с большими ожиданиями — и от себя, и от команды. Нет предела совершенству, будем показывать, что есть еще порох в пороховницах! Постараемся ответить всем, кто думает, что лучше уже невозможно, своей игрой.

Я полюбил Питер, он стал для меня родным. Раньше он мне не нравился, казался серым и каким-то не таким. Но за все то время, что мы здесь живем, я понял, насколько он прекрасен и насколько он красив. Этот город ни на что и ни на кого не похож, и мне очень близка по духу его атмосфера –– везде львы, очень красиво, одним словом, я влюблен в Петербург.

Сейчас я живу за городом и наслаждаюсь временем с семьей. Мы вместе просыпаемся, вместе засыпаем, гуляем, играем. В течение сезона времени на это практически нет. Сейчас нужно перевести дух, залечить все болячки, восстановиться физически и психологически, а дальше – с новыми силами начать новый этап».

Новое соглашение Дзюбы с «Зенитом» рассчитано на два года с возможностью продления еще на один сезон.

Дзюба перешел в «Зенит» из «Спартака» летом 2015 года с качестве свободного агента. Нападающий провел за команду из Санкт-Петербурга 176 официальных встреч, в которых забил 73 гола и отдал 54 результативные передачи. Вместе с сине-бело-голубыми Артем дважды стал чемпионом России, дважды выиграл Кубок и Суперкубок страны.

источник: ФК «Зенит»
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