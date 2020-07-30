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30 июля 12:45
автор: Виктор Шарафудинов

«Севилья» возобновляет тренировки, но футболисты пока будут работать индивидуально

Ранее у сербского полузащитника андалусцев Неманьи Гуделя нашли коронавирус.

Футбольный клуб «Севилья» провел повторное тестирование на COVID-10 после того, как у 28-летнего хавбека Неманьи Гуделя нашли опасную инфекцию.

Официальный сайт севильской команды сообщает, что новых случаев заражения выявлено не было. Сегодня во второй половине дня футболисты возобновят тренировки после трехдневной паузы, однако на первом этапе игроки будут проводить занятия индивидуально с соблюдением социальной дистанции.

6 августа «Севилья» должна сыграть в немецком Дуйсбурге с итальянской «Ромой» в матче 1/8 финала Лиги Европы.

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