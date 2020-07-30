«Атлетико» хочет подписать Вертонгена

Как сообщает Il Messaggero, мадридский «Атлетико» планирует усилить оборонительную линию 33-летним бельгийцем. Также на игрока претендуют итальянские команды, среди которых «Рома» и «Интер».

Вертонген выступает за «Тоттенхэм» с лета 2012 года. «Шпоры» приобрели защитника у «Аякса» за 12,5 миллионов евро. С тех пор он отыграл за команду 315 матчей, отметившись 14 забитыми мячами и семью ассистами. В составе сборной Бельгии он отыграл 118 поединков (9 голов).

В минувшем сезоне бельгиец провел 30 матчей, забил два гола и сделал одну результативную передачу. «Тоттенхэм» финишировал на шестой строчке в АПЛ, набрав 59 очков.