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30 июля 14:28
автор: Владислав Корегин

«Атлетико» хочет подписать Вертонгена

Бывший защитник «Тоттенхэма» Ян Вертонген, ставший свободным агентом по окончании нынешнего сезона, может переехать в Испанию.

Как сообщает Il Messaggero, мадридский «Атлетико» планирует усилить оборонительную линию 33-летним бельгийцем. Также на игрока претендуют итальянские команды, среди которых «Рома» и «Интер».

Вертонген выступает за «Тоттенхэм» с лета 2012 года. «Шпоры» приобрели защитника у «Аякса» за 12,5 миллионов евро. С тех пор он отыграл за команду 315 матчей, отметившись 14 забитыми мячами и семью ассистами. В составе сборной Бельгии он отыграл 118 поединков (9 голов).

В минувшем сезоне бельгиец провел 30 матчей, забил два гола и сделал одну результативную передачу. «Тоттенхэм» финишировал на шестой строчке в АПЛ, набрав 59 очков.

источник: Il Messaggero
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