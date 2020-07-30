Бывший тренер «Челси» Грант: Четвертое место – большое достижение для Лэмпарда

– Я думаю, что это хороший сезон для команды, учитывая, что в начале сезона клуб не помог привлекать новых игроков. Если бы я сказал Абрамовичу, когда тренировал «Челси», что четвертое место будет хорошим результатом, возможно, он бы отправил меня в Сибирь. Конкретно для Лэмпарда – это большое достижение, так как он проводит первый сезон в качестве тренера АПЛ, – цитирует Гранта Stats Perform News.

Напомним, что 65-летний специалист возглавлял «Челси» с сентября 2007-го по май 2008 года. Вместе с командой он стал вице-чемпионом Англии, а также вышел в финал Лиги чемпионов, где уступил «Манчестер Юнайтед» (1:2).

В минувшем сезоне подопечные Лэмпарда заняли четвертое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 66 очков.