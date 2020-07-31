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31 июля 16:10
автор: Владислав Корегин

Президент «Ростова»: Мы планируем по возможности усилить состав нашей команды

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц подвел итоги прошедшего сезона для своего клуба.

– Это был тяжелый и сложный сезон для нас. Довольны ли мы результатом? Сложно ответить. С одной стороны, пятое место в РПЛ – это очень хороший результат для нас, а с другой – мы могли реально побороться за право выступать в Лиге чемпионов и за медали в чемпионате. То, что это прогресс для команды и клуба – для нас это очевидно, но некоторое разочарование все равно присутствует.

У нас собралась сильная и боеспособная команда, которая хочет и может радовать наших болельщиков. Мы не хотим идти по самому простому пути – продавать лидеров, наоборот мы планируем по возможности усилить состав, – цитирует Арутюнянца пресс-служба клуба.

Минувший сезон РПЛ «Ростов» завершил на пятой строчке, набрав 45 очков. Таким образом, подопечные Валерия Карпина гарантировали себе участие в третьем квалификационном раунде Лиги Европы. Российский клуб узнает своего соперника 1 сентября, когда состоится жеребьевка этой стадии турнира.

источник: ФК «Ростов»
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