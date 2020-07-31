«Зенит» продлил контракты с Жирковым и Кержаковым

Отмечается, что с 33-летним вратарем был подписан контракт по схеме «1+1». Что касается Жиркова, то новое соглашение с 36-летним игроком рассчитано до 30 июня 2021 года.

В минувшем сезоне Кержаков провел 18 матчей, пропустил 15 голов и семь раз отстоял «на ноль». На счету Жиркова – 28 игр, три гола и пять ассистов.

В матче первого тура Российской премьер-лиги подопечные Сергея Семака сыграют с «Ротором». Игра пройдет в Волгограде в 18:00 по московскому времени.

Официально: Юрий Жирков продлил контракт с «Зенитом»



Новое соглашение с футболистом рассчитано до конца сезона-2020/21: https://t.co/XXSkRWzRXM pic.twitter.com/2W8fXOmoeK — ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) July 31, 2020