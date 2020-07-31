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31 июля 17:57
автор: Владислав Корегин

«Зенит» продлил контракты с Жирковым и Кержаковым

Пресс-служба «Зенита» сообщила о продлении контрактов с голкипером Михаилом Кержаковым и левым защитником Юрием Жирковым.

Отмечается, что с 33-летним вратарем был подписан контракт по схеме «1+1». Что касается Жиркова, то новое соглашение с 36-летним игроком рассчитано до 30 июня 2021 года.

В минувшем сезоне Кержаков провел 18 матчей, пропустил 15 голов и семь раз отстоял «на ноль». На счету Жиркова – 28 игр, три гола и пять ассистов.

В матче первого тура Российской премьер-лиги подопечные Сергея Семака сыграют с «Ротором». Игра пройдет в Волгограде в 18:00 по московскому времени.

источник: ФК «Зенит»
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