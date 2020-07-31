Максим Боков: Если Кокорин будет приносить пользу – болельщики «Спартака» его полюбят

– Это не тот игрок, которого болельщики будут рады или не рады видеть. Это не та личность, которая выступала за один клуб. Все зависит от него: будет приносить пользу – болельщики его полюбят, – цитирует Бокова «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что 29-летний нападающий согласовал с красно-белыми трехлетнее соглашение.

Напомним, Кокорин, права на которого до конца июля принадлежали «Зениту», вторую часть сезона завершившегося чемпионата России провел в аренде в «Сочи». В десяти матчах за сочинскую команду нападающий забил семь голов и три раза ассистировал партнерам.