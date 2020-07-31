Роман Терюшков: Руководство «Химок» принимает решения и несет за них ответственность

- Руководство футбольного клуба принимает решения и несет за них ответственность. Соответственно, оно руководствуется своими соображениями, и мы сейчас будем лишь следить за результатами. Если результат будет плохой, то мы спросим за эти решения, - приводит слова Терюшкова ТАСС.

Ранее генеральный директор «Химок» Александр Зайцев рассказал, что в клубе не смогли договориться Юраном об условиях личного контракта, отметив, что после успехов в Кубке России специалист попросил довольно большого увеличения зарплаты.

Напомним, что по итогам досрочно завершенного первенства ФНЛ подмосковная команда заняла второе место и в следующем сезоне сыграет в РПЛ. В первом туре нового сезона российской премьер-лиги «Химки» 8 августа на своем поле сыграют против ЦСКА.