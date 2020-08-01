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01 августа 11:00
автор: Юрий Нечаев

Михаил Кержаков: Защищать цвета родного «Зенита» — большая честь для меня

Голкипер является воспитанником клуба.

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал подписание нового контракта с клубом.

«Я очень рад продлению контракта. Защищать цвета родного «Зенита» — большая честь для меня. Спасибо руководству и тренерскому штабу за оказанное доверие. Я буду стараться его оправдать», — цитирует игрока пресс-служба клуба.

Вчера «Зенит» объявил о продлении контракта с 33-летним Кержаковым. Новое соглашение действует по системе «1+1».

В прошлом сезоне вратарь принял участие в 18 матчах, семь раз сыграв «на ноль».

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