Михаил Кержаков: Защищать цвета родного «Зенита» — большая честь для меня

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал подписание нового контракта с клубом.

«Я очень рад продлению контракта. Защищать цвета родного «Зенита» — большая честь для меня. Спасибо руководству и тренерскому штабу за оказанное доверие. Я буду стараться его оправдать», — цитирует игрока пресс-служба клуба.

Михаил Кержаков: «Защищать цвета родного „Зенита“ — большая честь»



Вратарь сине-бело-голубых — о новом контракте с клубом: https://t.co/pthrf1RWUY pic.twitter.com/tfShRWB13N — ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) August 1, 2020

Вчера «Зенит» объявил о продлении контракта с 33-летним Кержаковым. Новое соглашение действует по системе «1+1».