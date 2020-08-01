Ивелин Попов: «Ростов» должен был завершить сезон в зоне Лиги чемпионов

Капитан «Ростова» Ивелин Попов признался, что не удовлетворен пятым местом команды по итогам прошлого сезона.

«Ростов» на протяжении 20 туров до пандемии показывал хорошую игру. Но такой футбол требует очень хорошей подготовки. Мы неплохо поработали на сборе перед возобновлением РПЛ, но эпидемия в команде все испортила. Плюс плотный график игр. Не было времени прийти в себя, дать организму правильную нагрузку.

На протяжении большей части этого сезона мы доказывали, что достойны быть в тройке. Мы должны были быть в зоне Лиги чемпионов», — сказал Попов в интервью сайту «Матч ТВ».

Напомним, «Ростов» завершил прошлый сезон на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России. Команда Валерия Карпина добилась права сыграть в Лиге Европы. Ростовчане начнут участие в турнире с третьего отборочного раунда.

Добавим, что уже 8 августа «Ростов» сыграет в гостях против «Тамбова» в первом туре РПЛ.