Форвард сборной Турции Йылмаз сменил «Бешикташ» на «Лилль»

Отмечается, что контракт турецкого нападающего рассчитан до 30 июня 2022 года. Согласно порталу Transfermarkt, игрок присоединился к французскому клубу в статусе свободного агента.
Таким образом, 35-летний форвард станет заменой Виктору Осимхену, перешедшего в «Наполи».
🔴 @yilmazburak17 EST UN DOGUE 🔥— LOSC (@losclive) August 1, 2020
Lire le communiqué : https://t.co/f2LSRbxO9Q pic.twitter.com/IbpwYR7rrL
В минувшем сезоне Йылмаз принял участие в 26 матчах, забил 14 голов и отдал семь ассистов. Ранее он выступал за такие команды, как «Галатасарай», «Фенербахче» и «Трабзонспор».