Форвард сборной Турции Йылмаз сменил «Бешикташ» на «Лилль»

Отмечается, что контракт турецкого нападающего рассчитан до 30 июня 2022 года. Согласно порталу Transfermarkt, игрок присоединился к французскому клубу в статусе свободного агента.

Таким образом, 35-летний форвард станет заменой Виктору Осимхену, перешедшего в «Наполи».

В минувшем сезоне Йылмаз принял участие в 26 матчах, забил 14 голов и отдал семь ассистов. Ранее он выступал за такие команды, как «Галатасарай», «Фенербахче» и «Трабзонспор».