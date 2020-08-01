Неманья Матич: Хочу стать чемпионом Англии в составе «Манчестер Юнайтед»

– Я хотел бы выиграть АПЛ вместе с «Манчестер Юнайтед». Это моя личная цель, и я думаю, что остальные мои товарищи по команде думают так же. Конечно, у нас молодая команда, но это не может быть оправданием. Не знаю, сможем ли мы победить, но я уверен, что клуб сможет бороться за него до самого конца, – цитирует полузащитника официальный сайт манчестерского клуба.

В минувшем сезоне «Манчестер Юнайтед» занял третье место, набрав 66 очков. 32-летний серб принял участие в 33 матчах, забил один гол и отдал три ассиста.

Напомним, что в составе «Челси» Матич становился трехкратным чемпионом Англии (2009/2010, 2014/2015, 2016/2017).