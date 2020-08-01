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01 августа 18:38

Дмитрий Галямин: Кокорин однозначно усилит «Спартак»

Бывший защитник сборных СССР и России Дмитрий Галямин считает, что переход Александра Кокорина усилит «Спартак».

- Кокорин однозначно усилит «Спартак». Думаю, что причина, по которой в Петербурге не захотели подписывать Кокорина, нам раскроют чуть попозже, - приводит слова Галямина «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что 29-летний нападающий согласовал с красно-белыми трехлетнее соглашение.

Напомним, Кокорин, права на которого до конца июля принадлежали «Зениту», вторую часть сезона завершившегося чемпионата России провел в аренде в «Сочи». В десяти матчах за сочинскую команду нападающий забил семь голов и три раза ассистировал партнерам.

источник: «РИА Новости»
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