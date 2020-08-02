Агент Гайча: Адольфо прилетел в Москву, скоро подпишем контракт

Агент Фабиан Бустос, представляющий интересы нападающего Адольфо Гайча, сообщил, что футболист уже прибыл в Москву.

«Адольфо прилетел в Москву, скоро он поедет подписывать контракт», — цитирует Бустоса Sport24.ru.

Напомним, ранее «Сан-Лоренсо» попрощался с Гайчем, сообщив о его переходе в ЦСКА.

В минувшем сезоне 21-летний нападающий провел за «Сан-Лоренсо» 13 матчей, в которых забил пять мячей и один раз ассистировал партнерам.

СМИ сообщали, что ЦСКА заплатит за трансфер аргентинца порядка 8,5 млн. евро. Гайч подпишет контракт сроком на пять лет и будет зарабатывать около 900 тыс. евро в год.