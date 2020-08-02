Вячеслав Малафеев: По потенциалу Кокорин – самый сильный нападающий «Спартака»

Бывший вратарь и заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился мнением о переходе Александра Кокорина в «Спартак».

«Учитывая ситуацию, которая была ранее, появление Кокорина в «Зените» было менее всего вероятно. Там Артем Дзюба и Сердар Азмун основные форварды. Либо он сам не захотел вступать в эту конкуренцию, либо «Зенит» не проявил такую инициативу с пониманием, что это может создать конфликт.

По потенциалу Кокорин — самый сильный нападающий. Вопрос в том, сможет ли он раскрыть свой потенциал. Тут все покажет время и его мотивация. Следующий сезон будет интересным, а противостояние «Зенита» и «Спартака» еще более принципиальным», — цитирует Малафеева РБК-Спорт.

Напомним, сегодня «Спартак» объявил о подписании контракта с Кокориным по схеме «3+1».

Вторую часть прошлого сезона 29-летний форвард на правах аренды выступал за «Сочи». В 10 сыгранных матчах футболист забил семь голов и сделал три результативные передачи.