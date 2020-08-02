ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
02 августа 14:07
автор: Юрий Нечаев

Дженнаро Гаттузо: Я могу остановить Месси только в своих мечтах

На следующей неделе возобновляются еврокубки.

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо поделился ожиданием от предстоящей игры против «Барселоны» в Лиге чемпионов.

«Я могу остановить Месси только в своих мечтах. Ну, или если я включу PlayStation и выберу себя времен игры за «Милан», когда я был худее на 10-15 килограмм. Мы должны сыграть против «Барселоны» как команда, быть уверенными в том, что нам представятся шансы. Мы должны спокойно показать свои лучшие качества», — цитирует Goal.com Гаттузо.

Напомним, ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» - «Наполи» состоится 8 августа. Первая игра, прошедшая в Неаполе, завершилась вничью 1:1.

Добавим, что «Наполи» под руководством Гаттузо завершил чемпионат Италии на седьмом месте.

источник:
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Чертановец Пиняев уникально дебютировал во взрослом футболеЭшли Барти отказалась ехать на Western & Southern Open и US OpenЧетверо детей пострадали в серьезной аварии в ПермиПервый тренер Косторной про ее переход от Тутберидзе к ПлющенкоФото Исинбаевой в купальнике вызвало бурную реакциюКокорин открыл правду о том, что ждет Ефремова в тюрьме
Уволенный из «Химок» Юран подаст иск против клуба в УЕФА
Новым главным тренером команды стал Дмитрий Гунько.
02.08.2020 14:39
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Роман Павлюченко: Кокорин - это хороший выбор для «Спартака»
Форвард присоединился к новому клубу в качестве свободного агента.
02.08.2020 14:27
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Дженнаро Гаттузо: Я могу остановить Месси только в своих мечтах
На следующей неделе возобновляются еврокубки.
02.08.2020 14:07
Футбол
автор: Юрий Нечаев
ЦСКА и «Ротор» не смогли выявить победителя
Встреча прошла в Ватутинках.
02.08.2020 13:50
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Вячеслав Малафеев: По потенциалу Кокорин – самый сильный нападающий «Спартака»
Форвард присоединился к новому клубу в качестве свободного агента.
02.08.2020 13:48
Футбол
автор: Юрий Нечаев
«Рубин» отказался от Кокорина, узнав его отношение к Казани
Ранее стало известно о переходе футболиста в «Спартак».
02.08.2020 13:30
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Мальдини подтвердил договоренность с Ибрагимовичем о продлении контракта
Ранее сообщалось, что швед будет получать четыре млн евро за сезон.
02.08.2020 13:16
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Шамиль Газизов: Кокорин выбрал вызов и спорт. Он согласился на более низкую зарплату
Форвард присоединился к новому клубу в качестве свободного агента.
02.08.2020 13:09
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Александр Кокорин: Я пришел, чтобы помочь «Спартаку» вернуть ту команду, которую все любят
Форвард присоединился к новому клубу в качестве свободного агента.
02.08.2020 12:58
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Конте раскритиковал руководство «Интера» за отсутствие поддержки
Он возглавил команду летом 2019 года.
02.08.2020 12:53
Футбол
автор: Артур Гичунцев
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика