Дженнаро Гаттузо: Я могу остановить Месси только в своих мечтах

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо поделился ожиданием от предстоящей игры против «Барселоны» в Лиге чемпионов.

«Я могу остановить Месси только в своих мечтах. Ну, или если я включу PlayStation и выберу себя времен игры за «Милан», когда я был худее на 10-15 килограмм. Мы должны сыграть против «Барселоны» как команда, быть уверенными в том, что нам представятся шансы. Мы должны спокойно показать свои лучшие качества», — цитирует Goal.com Гаттузо.

Напомним, ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» - «Наполи» состоится 8 августа. Первая игра, прошедшая в Неаполе, завершилась вничью 1:1.

Добавим, что «Наполи» под руководством Гаттузо завершил чемпионат Италии на седьмом месте.