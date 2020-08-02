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02 августа 17:37
автор: Юрий Нечаев

Пьер-Эмерик Обамеянг: «Арсенал» заслужил победу в Кубке Англии

«Канониры» одержали волевую победу над «Челси».

Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг поделился эмоциями после победы в Кубке Англии.

«Мы все счастливы, как видите, наш голкипер даже плачет. Это показывает, как важна для нас эта победа и трофей. Мы заслужили эту победу. Артета делает отличную работу, мы очень рады, что он с нами», - цитирует Обамеянга BBC.

Напомним, «Арсенал» обыграл «Челси» в финале Кубка Англии со счетом 2:1 благодаря дублю Обамеянга.

«Канониры» в 14-й раз в истории завоевали трофей. Ранее лондонский клуб добивался победы на турнире в 1930, 1936, 1950, 1971, 1979, 1993, 1998, 2002, 2003, 2005, 2014, 2015, 2017 годах.

Благодаря этому успеху «Арсенал» в следующем сезоне сыграет в Лиге Европы.

источник: BBC
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