ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
03 августа 00:49

Деян Ловрен: Русский будет моим пятым языком

Хорватский защитник «Зенита» Деян Ловрен сказал, что намерен выучить русский язык в кратчайшие сроки.

- Я уже неделю назад начал учить русский. У меня есть приложение, с которым я изучаю кириллицу. Думаю, получается неплохо, и русский будет моим пятым языком. Я понимаю довольно много слов, потому что они похожи на хорватские. Думаю, освою русский быстрее, чем другие языки. Я буду стараться, можете спросить меня через пару месяцев, посмотрим, что будет, - сказал Ловрен в интервью клубному ТВ.

Ранее Ловрен рассказал, что через пару тренировок c «Зенитом» будет готов к матчу с «Локомотивом» за Суперкубок России, который состоится 7 августа в Москве.

Напомним, что 27 июля Ловрен подписал трехлетний контракт с «Зенитом». Сумма трансфера защитника составила 12 миллионов евро.

источник: ФК «Зенит»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Июль вокруг мяча. Самые яркие спортивные события месяцаС Байконура запустили "Протон-М" с двумя спутниками на бортуОлег Шатов стал игроком «Рубина»Фото Исинбаевой в купальнике вызвало бурную реакциюХореограф: Тутберидзе попросила Щербакову покинуть её группуАндрей Аршавин публично унизил Юлию Барановскую
Деян Ловрен: Русский будет моим пятым языком
Хорватский защитник «Зенита» Деян Ловрен сказал, что намерен выучить русский язык в кратчайшие сроки.
03.08.2020 00:49
Футбол
Деян Ловрен: Пара хороших тренировок, и я смогу сыграть с «Локомотивом»
Защитник «Зенита» Деян Ловрен прокомментировал свой переход в клуб из Санкт-Петербурга.
02.08.2020 23:58
Футбол
«Лечче» проиграл «Парме» и покинул высший дивизион чемпионата Италии
«Лечче» на своем поле проиграл «Парме» в заключительном туре чемпионата Италии со счетом 3:4.
02.08.2020 23:45
Футбол
«Дженоа» разгромил «Верону» и сохранил прописку в серии А
Футболисты «Дженоа» на своем поле одержали победу над «Вероной» в заключительном туре чемпионата Италии.
02.08.2020 23:44
Футбол
Инфантино не будет отстранен на время расследования
Президент ФИФА Джанни Инфантино не будет отстранен на время расследования, проводимого в его отношении швейцарской прокуратурой.
02.08.2020 23:11
Футбол
«Локомотив» из Пловдива обыграл «Лудогорец» в матче за Суперкубок
Футболисты «Локомотива» одержали победу над «Лудогорцем» в матче за Суперкубок Болгарии.
02.08.2020 22:46
Футбол
Аллегри может сменить Конте в «Интере»
Главный тренер «Интера» Антонио Конте по окончании сезона остался не доволен тем, что клуб не предоставил ему и его игрокам «защиту» от критики.
02.08.2020 22:31
Футбол
Ловрен выбрал игровой номер
Новый защитник «Зенита» Деян Ловрен определился с игровым номером.
02.08.2020 22:12
Футбол
«Фиорентина» в гостях обыграла СПАЛ
Футболисты «Фиорентины» на выезде одержали победу над СПАЛом в заключительном туре чемпионата Италии со счетом 3:1.
02.08.2020 21:57
Футбол
Дмитрий Гунько: Сегодня было знакомство с командой в бою
Главный тренер «Химок» прокомментировал итог товарищеской встречи с «Динамо» (2:0).
02.08.2020 21:43
Футбол
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика