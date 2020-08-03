Деян Ловрен: Русский будет моим пятым языком

- Я уже неделю назад начал учить русский. У меня есть приложение, с которым я изучаю кириллицу. Думаю, получается неплохо, и русский будет моим пятым языком. Я понимаю довольно много слов, потому что они похожи на хорватские. Думаю, освою русский быстрее, чем другие языки. Я буду стараться, можете спросить меня через пару месяцев, посмотрим, что будет, - сказал Ловрен в интервью клубному ТВ.

Ранее Ловрен рассказал, что через пару тренировок c «Зенитом» будет готов к матчу с «Локомотивом» за Суперкубок России, который состоится 7 августа в Москве.

Напомним, что 27 июля Ловрен подписал трехлетний контракт с «Зенитом». Сумма трансфера защитника составила 12 миллионов евро.