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03 августа 18:21
автор: Юрий Нечаев

Андрей Червиченко: Может, Кокорин и Мамаев рассчитывали на совсем оправдательный приговор?

Оба футболиста отбыли тюремный срок.

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал новый приговор по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева.

«Может, они рассчитывали на совсем оправдательный приговор? Но очень странно сначала зарядить человеку стулом по голове, а потом надеяться, что скажут, будто этого не было. Ребята повеселились, отбыли за это определенное время, все встало в сознании на место. Теперь они понимают — вне зависимости от того, насколько ты значимый в футбольном мире специалист, за любые противозаконные действия придет свое наказание», - цитирует Червиченко News.ru.

Напомним, сегодня Мосгорсуд отменил приговор Пресненского суда.

По новому приговору Мамаев, а также Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий оправданы по статье «хулиганство». Они получили по одному году исправительных работ.

При этом суд оставил в силе прежний срок Александра Кокорина в колонии.

Осенью 2018 года компания, в которой были Кокорин и Мамаев, приняла участие в двух потасовках в центре Москве. Футболисты были признаны виновными и осуждены на полтора года тюремного заключения.

источник: News.ru
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