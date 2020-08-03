Андрей Червиченко: Может, Кокорин и Мамаев рассчитывали на совсем оправдательный приговор?

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал новый приговор по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева.

«Может, они рассчитывали на совсем оправдательный приговор? Но очень странно сначала зарядить человеку стулом по голове, а потом надеяться, что скажут, будто этого не было. Ребята повеселились, отбыли за это определенное время, все встало в сознании на место. Теперь они понимают — вне зависимости от того, насколько ты значимый в футбольном мире специалист, за любые противозаконные действия придет свое наказание», - цитирует Червиченко News.ru.

Напомним, сегодня Мосгорсуд отменил приговор Пресненского суда.

По новому приговору Мамаев, а также Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий оправданы по статье «хулиганство». Они получили по одному году исправительных работ.

При этом суд оставил в силе прежний срок Александра Кокорина в колонии.