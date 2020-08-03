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03 августа 23:00
автор: Юрий Нечаев

Матчи еврокубков будут начинаться с минуты молчания в память о жертвах коронавируса

Соревнования возобновляются на этой неделе.

Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы будут начинаться с минуты молчания в память о жертвах коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

«Я рад, что наши соревнования вернулись, но мы не должны забывать людей, чья самоотверженность и личные жертвы дали нам возможность снова начать играть», - заявил президент УЕФА Александер Чеферин.

Добавим, что Лига чемпионов возобновится 7-8 августа, когда будут сыграны ответные матчи 1/8 финала. Оставшиеся игры плей-офф пройдут в формате «финала восьми» в Лиссабоне. Финал турнира запланирован на 23 августа.

Встречи 1/8 финала Лиги Европы возобновятся 5 августа, а решающая игра состоится 21-го числа.

источник: UEFA (УЕФА)
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