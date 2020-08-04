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04 августа 13:04
автор: Юрий Нечаев

Пасторе может продолжить карьеру в «Зените»

Контракт аргентинца с «Ромой» рассчитан до июня 2023 года.

«Зенит» проявляет интерес к полузащитнику «Ромы» Хавьеру Пасторе.

По информации Corriere dello Sport, конкуренцию российскому клубу в борьбе за игрока могут составить команды американской МЛС, в частности, «Лос-Анджелес Гэлакси»

Источник отмечает, что римляне не прочь расстаться с аргентинцем. В минувшем сезоне из-за большого количества травм он провел за клуб всего 15 матчей, отметившись двумя результативными передачами.

31-летний Пасторе имеет в своем активе два гола в 29 играх в составе сборной Аргентины.

источник: Corriere dello Sport
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