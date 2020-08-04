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04 августа 14:42
автор: Юрий Нечаев

«Спартак» назначит нового исполнительного директора и изменит его функции

В июле клуб покинул коммерческий директор Алексей Власов.

Исполнительный директор «Спартака» Максим Власов покинет красно-белых в течение месяца, сообщает «РБК-Спорт» со ссылкой на источник в клубе.

«Это давно решенный вопрос. Между ним и руководством существуют разные видения коммерческого развития клуба», — отметил собеседник в клубе.

Отмечается, что с кандидатурой нового исполнительного директора «Спартак» уже определился, а его функционал будет серьезно урезан.

Напомним, в начале июля с должности генерального директора красно-белых был уволен Томас Цорн, а на его место был назначен Шамиль Газизов, занимавший аналогичную должность в «Уфе».

источник: РБК
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