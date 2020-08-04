«Спартак» назначит нового исполнительного директора и изменит его функции

Исполнительный директор «Спартака» Максим Власов покинет красно-белых в течение месяца, сообщает «РБК-Спорт» со ссылкой на источник в клубе.

«Это давно решенный вопрос. Между ним и руководством существуют разные видения коммерческого развития клуба», — отметил собеседник в клубе.

Отмечается, что с кандидатурой нового исполнительного директора «Спартак» уже определился, а его функционал будет серьезно урезан.

Напомним, в начале июля с должности генерального директора красно-белых был уволен Томас Цорн, а на его место был назначен Шамиль Газизов, занимавший аналогичную должность в «Уфе».