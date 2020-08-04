Полузащитник «Краснодара» Жигулев будет играть за «Ротор» на правах аренды

Полузащитник «Краснодара» Илья Жигулев в следующем сезоне будет выступать за «Ротор».
Арендное соглашение рассчитано на один год, сообщает пресс-служба волгоградцев.
Илья Жигулёв пополнил ряды СК «Ротор» https://t.co/rp0d4DOli9— CК «Ротор» (@RotorOfficial) August 4, 2020
Полузащитник будет выступать за сине-голубых под номером 20.#ЗаРотор #РубисьЗаРотор pic.twitter.com/zcv2J0jjd9
В прошлом сезоне 24-летний полузащитник выступал за «Краснодар-2» в ФНЛ. В его активе один гол и четыре результативные передачи в 24 матчах.