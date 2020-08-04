Полузащитник «Краснодара» Жигулев будет играть за «Ротор» на правах аренды

Полузащитник «Краснодара» Илья Жигулев в следующем сезоне будет выступать за «Ротор».

Арендное соглашение рассчитано на один год, сообщает пресс-служба волгоградцев.

В прошлом сезоне 24-летний полузащитник выступал за «Краснодар-2» в ФНЛ. В его активе один гол и четыре результативные передачи в 24 матчах.