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05 августа 08:51
автор: Владислав Корегин

Директор «Мордовии» Левин: На 99 процентов команды не будет в ПФЛ в следующем сезоне

Директор «Мордовии» Николай Левин оценил шансы команды в первенстве Профессиональной футбольной лиги в новом сезоне.

– Мое мнение: выступить в ПФЛ шансов уже нет, на 99% нас там не будет. Мы не прошли лицензирование и даже не подавали заявку в связи с долгами. Гарантий на будущее пока ни от кого не получили. Постоянно нахожусь в контакте с министром спорта республики, но решить ситуацию может только руководство Мордовии и в первую очередь глава региона. А пока, скорее всего, будем выступать молодежной командой в ЛФК, – цитируют Левина «Известия».

Ранее сообщалось, что саранская команда не сможет выступить в ПФЛ и потеряет профессиональный статус.

В минувшем сезоне «Мордовия» выступала в Футбольной национальной лиге, где заняла предпоследнее, 19-е место, набрав 19 очков в 27 матчах.

источник: «Известия»
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