Митришев арендован «Чайкой» до конца сезона

Отмечается, что 27-летний россиянин арендован у грозненской команды на один сезон.
В минувшем сезоне Митришев отыграл 11 матчей и забил один гол. Помимо «Ахмата», он выступал за «Анжи» и нальчикский «Спартак». В общей сложности игрок принял участие в 163 играх, отметившись 28 забитыми мячами и 10 результативными передачами.
После первого тура Футбольной национальной лиги «Чайка» занимает девятое место, набрав одно очко.
⚡️ Магомед Митришев – игрок «Чайки» ⚡️ https://t.co/AlXRPsP61q pic.twitter.com/ENCNifMj1x— ФК «Чайка» (@chaykafc) August 5, 2020