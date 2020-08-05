Митришев арендован «Чайкой» до конца сезона

Отмечается, что 27-летний россиянин арендован у грозненской команды на один сезон.

В минувшем сезоне Митришев отыграл 11 матчей и забил один гол. Помимо «Ахмата», он выступал за «Анжи» и нальчикский «Спартак». В общей сложности игрок принял участие в 163 играх, отметившись 28 забитыми мячами и 10 результативными передачами.

После первого тура Футбольной национальной лиги «Чайка» занимает девятое место, набрав одно очко.