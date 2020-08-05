«Вильярреал» оказался в списке претендентов на Гендузи

По информации Foot Mercato, в покупке игрока может быть заинтересован лично главный тренер испанского клуба Унаи Эмери, знакомый с талантами игрока по совместной работе в «Арсенале».

Также на полузащитника претендуют «Барселона» и «Лион». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 32 миллиона евро.

Гендузи перешел в «Арсенал» в июле 2018 года из «Лорьяна». С тех пор он принял участие в 82 матчах, забил один гол и сделал пять ассистов. В минувшем сезоне 21-летний француз появлялся на поле в 34 играх и отметился тремя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что главный тренер «канониров» Микель Артета недоволен работой Гендузи на тренировках.