Ответные матчи 1/8 финала ЛЧ «Ман Сити» – «Реал» и «Ювентус» – «Лион» обслужат немецкие судьи

На встречу в Манчестере была выбрана немецкая бригада во главе с Феликсом Брыхом. Его помощниками стали Марк Борш и Штефан Лупп. Четвертый судья – Даниэль Зиберт.

Что касается встречи в Турине, то данную игру также обслужат немецкие арбитры. Главным рефери был назначен Феликс Цвайер. Его помощники – Торстен Шиффнер и Марко Ахмюллер. Четвертый арбитр – Тасос Сидиропулос из Греции.

Напомним, что обе игры состоятся 7 августа в 22:00 по московскому времени.

Мадридский «Реал» уступил «Манчестер Сити» на своем поле со счетом 1:2, а «Лион» одержал минимальную домашнюю победу над «Ювентусом» – 1:0.