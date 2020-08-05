Доменико Тедеско: Никто из игроков «Спартака» не может сказать, что он будет играть в любом случае

- Да, возможно, мы сыграем с тремя нападающими. Теперь у нас больше вариантов. Вижу ли я его основным игроком? У нас нет основных игроков, не люблю такие формулировки, потому что если говорить о ком-то как об основном игроке, то это унижает достоинства других. В футболе это неприемлемо, никто в нашей команде не может сказать, что он основной игрок и будет играть в любом случае, - цитирует Тедеско ТАСС.

Ранее Тедеско рассказал о том, что пока не знает какая роль будет отведена на поле полузащитнику красно-белых Остону Урунову.

Добавим, что в первом туре нового сезона «Спартак» 9 августа на своем поле сыграет против «Сочи». В среду вечером появилась информация, что на эту встречу назначена бригада арбитров во главе с Василем Казарцевым.