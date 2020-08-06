«Барселона» не будет продавать молодых футболистов

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу перечислил игроков, которые точно не покинут клуб в ближайшее время.

«Мы не будем продавать молодых игроков. Тринкау, Педри, Фати, Пуч, Араужо - все они останутся в команде. Также мы не продадим тер Штегена. «Барселона» создает новое поколение для будущего», - передает слова функционера газета Marca.

Напомним, каталонцы завершили чемпионат Испании на втором месте, проиграв борьбу за титул мадридскому «Реалу».

Сине-гранатовые продолжают выступление в Лиге чемпионов. 8 августа «Барса» на своем поле примет «Наполи» в ответном матче 1/8 финала. Первая игра завершилась со счетом 1:1.