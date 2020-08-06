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06 августа 09:44
автор: Юрий Нечаев

Карпин мог завершить тренерскую карьеру из-за ситуации в «Ростове»

В команде появились заболевшие коронавирусом, из-за чего последняя часть сезона оказалась для ростовчан неудачной.

Главный тренер «Ростова» Валериий Карпин рассказал, что всерьез задумывался об отъезде из России и завершении карьеры из-за ситуации, которая сложилась в клубе после возобновления чемпионата.

— У меня было все в моем состоянии психологическом. От ненависти до любви, до пофигизма, до желания уехать и не возвращаться.

— Уехать из «Ростова» или из России?
— Из России. Из футбола, я имею в виду даже. Один день такой, второй — еще хуже, третий день — еще хуже, потом получше, потом хуже. Потом уже фон другой пошел, что в «Динамо» тоже появились зараженные. Им разрешают играть, а нам уже не разрешили играть с «Сочи». То ли будем играть с «Арсеналом» то ли не будем. Вы не представляете спектр эмоций, который был лично у меня, — сказал Карпин в интервью YouTube-каналу Nobel.

Напомним, накануне матча против «Сочи» 19 июня в ростовском клубе произошла вспышка коронавируса. Сочинский клуб отказался переносить встречу, и «Ростов» был вынужден играть юношеской командой. Матч завершился победой «Сочи» со счетом 10:1.

В восьми матчах после возобновления чемпионата «Ростов» одержал лишь одну победу, потерпел три поражения и четыре раза сыграл вничью.

Команда Карпина завершила первенство на пятом месте в турнирной таблице и в следующем сезоне сыграет в Лиге Европы.

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