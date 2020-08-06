Эмерик Лапорт: Победа в Лиге чемпионов – именно то, чего не хватает «Манчестер Сити»

– У команды есть незавершенные дела в Лиге чемпионов, мы давно об этом говорим. Победа в этом турнире – именно то, чего нам не хватает. В прошлом году мы выиграли четыре трофея в одном сезоне, но не смогли выиграть Лигу чемпионов, поэтому было бы отлично победить в этом году, – цитирует Лапорта AS.

Напомним, что в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» одержал победу над «Реалом» в Мадриде со счетом 2:1. Голами в составе «горожан» отметились Габриэл Жезус и Кевин де Брюйне.

Ответная встреча пройдет 7 августа в Манчестере в 22:00 по московскому времени.