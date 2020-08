«Челси» надеется продать Бакайоко за 20 млн евро

Как сообщает журналист Николо Скира на своей странице в Twitter, руководство «синих» не рассчитывает на 25-летнего француза в новом сезоне и готово рассмотреть варианты с продажей игрока, выручив за него около 20 миллионов евро.

Отмечается, что в полузащитнике заинтересован «Милан», арендовавший француза в сезоне 2018/2019. Однако итальянский клуб рассчитывает сбить цену на футболиста.

«Челси» купил Бакайоко у «Монако» летом 2017 года за 40 миллионов евро. За лондонцев он провел 43 матча, забил три гола и отдал три ассиста. Его контракт с командой действует до конца июня 2022-го.

