Маурицио Сарри: «Ювентус» ждет очень тяжелый матч с «Лионом»

- «Лион» защищается интенсивно и эффективно и опасно контратакует. Результат первого матча позволяет им подходить к игре с расчетом на эти качества. Нас ждет очень тяжелый матч, но не невозможный, - приводит слова Сарри пресс-служба УЕФА.

Напомним, что в пятницу «Ювентус» проведет встречу против «Лиона» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча пройдет в Турине на стадионе «Альянц» и начнется в 22:00 по московскому времени. Отметим, что первая встреча команд, которая прошла в Испании, завершилась победой французского клуба со счетом 1:0.