Маурицио Сарри: Роналду немного отдохнул и теперь тренируется в полную силу

- Роналду правильно занимается, вчера на тренировке забил отличный гол. Он сыграл много матчей за короткое время, немного отдохнул и теперь его тренировки стали крайне интенсивными, он занимает в полную силу, - приводит слова Сарри пресс-служба УЕФА.

Напомним, что в пятницу «Ювентус» проведет встречу против «Лиона» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча пройдет в Турине на стадионе «Альянц» и начнется в 22:00 по московскому времени. Отметим, что первая встреча команд, которая прошла в Испании, завершилась победой французского клуба со счетом 1:0.